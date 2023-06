ATELIERS C’EST MON PATRIMOINE Espaces pédagogiques du Château de Lunéville Lunéville, 1 juillet 2023, Lunéville.

C’est mon patrimoine ! ATELIERS JEUNE PUBLIC

* Inscription à la journée (10h-12h30 / 14h-16h30) :

Les 17, 20 et 21 juillet 2023

Au cours de la journée, visitez le château et l’exposition temporaire, réalisez votre propre éventail, assistez à un spectacle ou à un atelier de magie, avant de découvrir les jardins du château de manière ludique !

* Inscription à la semaine (10h30-12h / 13h30-15h) :

– Du 24 au 28 juillet 2023

Coiffes et postiches : Réalisez des coiffures-sculptures à base de perruques et d’éléments décoratifs s’inspirant tantôt des coiffes de Marie-Antoinette ou Élisabeth Charlotte en passant par les postiches de Louis XIV ou même les coiffures du XXe s’affirmant dans le milieu punk-rock.

« Cache et révèle » : Confectionnez des vêtements mélangeant les différents courants esthétiques du XVIIIe siècle à nos jours !

– Du 31 juillet au 4 août 2023

Stop motion : Réalisez un petit film en stop motion s’inspirant de faits historiques ayant eu lieu au château !

Arts plastiques : En prenant appui sur les œuvres de l’exposition temporaire, réalisez différents projets en arts plastiques : travail du portrait, travail sur le miroir, modelage, etc.

– Du 21 au 26 août 2023

Arts du cirque : Découvrez les arts du cirque et préparez un spectacle qui sera présenté le samedi 26 août, en amont de la soirée organisée sur la terrasse du château.. Enfants

It’s my heritage! WORKSHOPS FOR YOUNG AUDIENCES

* Daily registration (10am-12.30pm / 2pm-4.30pm) :

July 17, 20 and 21, 2023

During the day, visit the château and the temporary exhibition, make your own fan, attend a show or a magic workshop, before discovering the château gardens in a playful way!

* Weekly registration (10:30am-12pm / 1:30pm-3pm) :

– July 24 to 28, 2023

Hairstyles and hairpieces: Create sculptural hairstyles using wigs and decorative elements inspired by the hairstyles of Marie-Antoinette and Elisabeth Charlotte, Louis XIV hairpieces and 20th-century punk-rock hairstyles.

« Hide and Reveal »: Create garments mixing different aesthetic trends from the 18th century to the present day!

– July 31 to August 4, 2023

Stop motion: Make a short stop-motion film inspired by historical events at the château!

Plastic arts: Using the works in the temporary exhibition as a starting point, take part in a variety of plastic arts projects, including portraiture, mirror work and modeling.

– August 21 to 26, 2023

Circus arts: Discover the circus arts and prepare a show to be presented on Saturday August 26, prior to the evening party on the château terrace.

¡Es mi herencia! TALLERES PARA JÓVENES

* Inscripción para la jornada (10.00-12.30 h / 14.00-16.30 h) :

17, 20 y 21 de julio de 2023

Durante la jornada, visite el castillo y la exposición temporal, cree su propio abanico, asista a un espectáculo o a un taller de magia, ¡antes de descubrir los jardines del castillo de forma lúdica!

* Inscripción semanal (de 10.30 a 12.00 h / de 13.30 a 15.00 h) :

– Del 24 al 28 de julio de 2023

Peinados y postizos: Cree peinados esculturales utilizando pelucas y elementos decorativos inspirados en los peinados de María Antonieta y Elisabeth Charlotte, los postizos de Luis XIV e incluso los peinados del siglo XX de la escena punk-rock.

« Esconde y desvela »: confecciona prendas que combinen diferentes tendencias estéticas desde el siglo XVIII hasta nuestros días

– Del 31 de julio al 4 de agosto de 2023

Stop motion: Realice un cortometraje en stop motion inspirado en acontecimientos históricos que tuvieron lugar en el castillo

Artes plásticas: Partiendo de las obras de la exposición temporal, trabaje en diversos proyectos de artes plásticas, como retratos, espejos y modelado.

– Del 21 al 26 de agosto de 2023

Artes circenses: Descubra las artes circenses y prepare un espectáculo que se representará el sábado 26 de agosto, antes de la velada organizada en la terraza del castillo.

Das ist mein Kulturerbe! WORKSHOPS FÜR JUNGES PUBLIKUM

* Anmeldung für den ganzen Tag (10h-12h30 / 14h-16h30) :

Am 17., 20. und 21. Juli 2023

Besuchen Sie einen Tag lang das Schloss und die Sonderausstellung, stellen Sie Ihren eigenen Fächer her, sehen Sie sich eine Aufführung oder einen Zauberworkshop an, bevor Sie die Schlossgärten auf spielerische Weise entdecken!

* Anmeldung für eine Woche (10.30-12 Uhr / 13.30-15 Uhr) :

– 24. bis 28. Juli 2023

Frisuren und Haarteile: Stellen Sie aus Perücken und dekorativen Elementen Frisuren und Skulpturen her, die sich an den Frisuren von Marie-Antoinette oder Elisabeth Charlotte orientieren, an den Haarteilen von Ludwig XIV. oder sogar an den Frisuren des 20. Jahrhunderts, die sich in der Punk-Rock-Szene behaupten.

« Cache et révèle »: Stelle Kleidungsstücke her, die die verschiedenen ästhetischen Strömungen vom 18. Jahrhundert bis heute vereinen!

– 31. Juli bis 4. August 2023

Stop Motion: Erstellen Sie einen kleinen Stop-Motion-Film, der sich an historischen Ereignissen orientiert, die im Schloss stattgefunden haben!

Bildende Kunst: Führen Sie anhand der Werke der Sonderausstellung verschiedene Kunstprojekte durch: Porträtarbeit, Spiegelarbeit, Modellieren, etc.

– Vom 21. bis 26. August 2023

Zirkuskünste: Entdecken Sie die Zirkuskünste und bereiten Sie eine Show vor, die am Samstag, den 26. August, im Vorfeld der Party auf der Schlossterrasse aufgeführt wird.

