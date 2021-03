eSpaces of Creative Encounter – collaborative intercultural online workshops En ligne / online, 13 mars 2021-13 mars 2021, Paris.

du samedi 13 mars au samedi 10 avril à En ligne / online

**Description** : Une série de quatre ateliers visant à aider les membres d’EUGLOH à découvrir et à partager leurs expériences par le biais d’une interaction créative.

Ces ateliers en ligne répondent aux besoins suivants :

* faire face aux crises personnelles, professionnelles, environnementales ou sanitaires de manière créative et durable

* développer la résilience face à l’incertitude en se connectant à d’autres personnes au-delà des frontières linguistiques, disciplinaires et culturelles.

Les artistes de « Embracing the Unknown » (PoP/NTL, SLAM – UPSaclay) et UPorto partagent des techniques, des attitudes et des questions issues de leurs pratiques artistiques (théâtre, mouvement, chant, arts visuels), offrant un espace où les pensées, les expériences et les croyances peuvent rencontrer le soi et « l’autre » inconnu dans un espace hybride de potentiel. Les ateliers se concentrent sur le flux, l’énergie et la dynamique du processus créatif lui-même plutôt que sur l’apprentissage d’une technique spécifique ou la recherche d’un « produit fini ». Un enregistrement de 5-10 minutes est prévu comme trace pour les participants, à des fins de recherche et pour la diffusion d’EUGLOH.

**Langue** : Anglais de base

**Date** : 13/03/2021 — 10/04/2021

**Cible** : Tous les étudiants et personnels des campus de l’allaince euroépenne EUGLOH

**Pour plus d’information :** [ici](https://www.eugloh.eu/events/espaces-of-creative-encounter)

Sur inscription

Host Université Paris-Saclay with the University of Porto

