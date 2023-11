Forum emploi « les métiers du numérique » Espaces numériques de la Reynerie Toulouse, 5 décembre 2023, Toulouse.

Forum emploi « les métiers du numérique » Mardi 5 décembre, 13h00 Espaces numériques de la Reynerie

S’Informer, découvrir, trouver une formation, rencontrer des recruteurs : c’est l’objectif du forum de l’emploi organisé par la Mairie de Toulouse et les partenaires de l’emploi et du numérique prévu le mardi 5 décembre 2023, de 13 h à 16 h 30 dans les locaux des espaces numériques Reynerie au 12 avenue Winston Churchill (métro ligne A ou bus 14 arrêt lac Reynerie).

Retrouvez durant l’après-midi des ateliers, des mini-conférences, des organismes de formation, des entreprises qui recrutent et des animations autour des métiers du numérique.

Ce forum est gratuit, ouvert à tous et labellisé « Cité de l’emploi » et « Villes pour tous ».

Plus d’info : https://emploi.toulouse-metropole.fr

Espaces numériques de la Reynerie 12 avenue Winston Churchill Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T13:00:00+01:00 – 2023-12-05T16:30:00+01:00

