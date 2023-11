Forum emploi Espaces numériques de la Reynerie Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Forum emploi Espaces numériques de la Reynerie Toulouse, 23 novembre 2023, Toulouse. Forum emploi Jeudi 23 novembre, 13h30 Espaces numériques de la Reynerie La Cité de l’Emploi de Toulouse Métropole et ses partenaires proposent un forum de recrutement et d’informations aux Espaces Numériques Reynerie, 12 avenue Winston Churchill 31100 Toulouse. Ce forum prévoie une animation job dating dans divers domaines d’activités (numérique, industrie, emploi des collectivités territoriales, Formation – Ressources humaines et d’autres) .

Au programme : ateliers et conférences à destination des publics sur inscription préalable (20 places par ateliers) Atelier Marché de l’emploi Cadre proposé par l’APEC de 14H – 14H45 afin de découvrir les tendances du marché de l’emploi, les métiers porteurs et les secteurs qui recrutent au niveau national et en Occitanie

Atelier Démarche Réseau proposé par Job IRL de 14H – 14H45 :

Atelier Soft-skills proposé par Article -1 de 15H – 15H45

Conférence sur l’Emploi et le Handicap proposé par Cap Emploi de 15H – 15H45 Inscriptions aux ateliers ici Espaces numériques de la Reynerie 12 avenue Winston Churchill Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://emploi.toulouse-metropole.fr/2023/11/06/forum-emploi-jeunes-diplomes/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espaces numériques de la Reynerie Adresse 12 avenue Winston Churchill Ville Toulouse

