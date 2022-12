Forum de l’emploi numérique Espaces numériques de la Reynerie Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Forum de l’emploi numérique Espaces numériques de la Reynerie, 6 décembre 2022, Toulouse. Forum de l’emploi numérique Mardi 6 décembre, 13h00 Espaces numériques de la Reynerie Trouver une formation et des emplois dans le domaine du numérique Espaces numériques de la Reynerie 12 avenue Winston Churchill Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://emploi.toulouse-metropole.fr/2022/11/24/forum-emploi-du-numerique/ »}] S’informer, découvrir, trouver une formation, rencontrer des recruteurs : La Mairie de Toulouse et les partenaires de l’emploi organisent un forum sur le numérique.

Sur une après-midi, rencontrez des entreprises, des organismes de formation et retrouvez des mini-conférences et des démonstrations métiers.

Un événement labellisé « Cité de l’emploi » et « Villes pour tous » Consultez le programme sur le site Emploi Toulouse Métropole

