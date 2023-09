Équitation en Vendée Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer Saint-Hilaire-de-Riez, 22 octobre 2023, Saint-Hilaire-de-Riez.

Équitation en Vendée 22 – 28 octobre Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer 549 €

Tu es passionné d’équitation ?

Débutant ou pratiquant, rejoins-nous au village au Bord de la Mer dans sa pinède pour découvrir ou entretenir ton amour du cheval ! Les chevaux du centre équestre, dociles et adaptés à tous niveaux, t’accompagneront durant ton séjour. Après l’apprentissage des rudiments techniques (seller et équiper sa monture, se tenir en selle, prendre les rênes…), tu apprécieras, lors de la dernière séance, la balade en forêt et le pique-nique sous les bois… Sans oublier les soins quotidiens !

Pour le monter, il est important que tu connaisses son comportement et ses réactions : pansage, alimentation, soins et entretiens divers…

De bons moments de rires également au rendez-vous avec une journée magique qui te propulsera à travers les siècles pour vivre une aventure hors du commun au Parc du Puy du Fou. Également au programme : de nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation : beach-volley, journées à thème, jeux dans le parc du centre et veillées…

Tu aimes le cheval ? Alors viens passer avec nous tes vacances au bord de la mer en Vendée !

