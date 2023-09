Il était une fois ma colo Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer Saint-Hilaire-de-Riez Catégories d’Évènement: Saint-Hilaire-de-Riez

Vendée Il était une fois ma colo Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer Saint-Hilaire-de-Riez, 22 octobre 2023, Saint-Hilaire-de-Riez. Il était une fois ma colo 22 – 28 octobre Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer 529 € Tu souhaites passer de bonnes vacances avec tes copains et copines ?

Parce que toutes les histoires débutent par «il était une fois», le centre «Le Village Au Bord de la Mer» t’ouvre ses portes pour écrire le livre de ta colonie de vacances.

Au programme : activités manuelles (peinture, modelage…), jeux d’extérieur (jeux de piste, chasse au trésor…), jeux d’intérieur. Au cours de ta colonie de vacances, nous ferons le plein de sensations lors d’une séance d’Accrobranche en pleine pinède.

Une sortie à la piscine chauffée et couverte te sera aussi proposée en cours de séjour. Pour les gourmands, un atelier cuisine te permettra de préparer de bons petits goûters que tu partageras avec les copains de ta colonie.

L’équipe d’animation te proposera aussi un atelier cuisine, mais aussi des jeux sportifs au terrain multisports… De nombreux jeux seront proposés par l’équipe d’animation sans oublier les traditionnelles veillées en colo ! Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer 25 Avenue de la Pége, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez 85270 Les Levrelles Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-il-etait-une-fois-ma-colo_209.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T08:00:00+02:00 – 2023-10-22T23:59:00+02:00

Colonie vendée Croq' Vacances

