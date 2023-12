Walker Espaces d’exposition «Le Commun» Genève, 17 janvier 2024, Genève.

Exposition du 18 janvier au 7 février 2024

Visite commentée le 18 janvier à 18h

En 2012, le cinéaste taiwanais Tsai Ming-liang réalise le film Walker. Il y met en scène son acteur fétiche Lee Kang-sheng, habillé en moine, la nuque penchée, traversant au ralenti les rues de Hong Kong. «Est-ce que Hong Kong bouge trop vite ? Peut-on aller plus lentement ? À quel point ? », s’interroge alors l’artiste. Ce court-métrage est le point de départ de la série des Walker, aujourd’hui riche de neuf opus. À chaque fois, Tsai Ming-liang répète le même geste, dans des contextes différents, de Hong Kong à Paris.

Pour sa 25e édition, le Festival Black Movie a souhaité mettre en avant le travail d’un cinéaste qu’il a suivi tout au long de sa carrière cinématographique. Associée à une programmation d’une quinzaine de films taïwanais, dont 7 de Tsai Ming-liang, l’exposition Walker est une première européenne. Le festival présente sur les deux étages du Commun, une sélection de cinq films de la série Walker, associée à la captation de le performance The Monk from Tang Dynasty et une série d’une soixantaine de dessins et d’esquisses réalisée par Tsai Ming-liang, le tout dans une scénographie imaginée spécialement par l’artiste.

Vernissage le mercredi 17 janvier de 18h à 21h et ouverture spéciale jusqu’à 21h le jeudi 18 janvier.

Avec le soutien du Centre culturel de Taïwan à Paris et la collaboration du Centre de la photographie Genève.

Espaces d’exposition «Le Commun» rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 Jonction Genève http://www.ville-ge.ch/culture/lecommun/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/espaces-d’exposition-«le-commun»/

