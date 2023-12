Exposition Walker, Tsai Ming-Liang Espaces d’exposition «Le Commun» Genève, 17 janvier 2024, Genève.

Exposition Walker, Tsai Ming-Liang 17 janvier – 7 février 2024 Espaces d’exposition «Le Commun» Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T18:00:00+01:00 – 2024-01-17T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-07T14:00:00+01:00 – 2024-02-07T20:00:00+01:00

C’est un grand honneur de recevoir le cinéaste taïwanais Tsai Ming-Liang qui présentera au Commun, espace culturel de la Ville de Genève, une exposition inédite entièrement dédiée à sa série des Walker, films courts qui mettent en scène un moine marchant lentement au milieu d’une foule.

Cette série, aujourd’hui composée de 9 moyens métrages, fait évoluer ce dernier dans diverses villes en Asie et en Europe. Traversant au ralenti rues, places, scènes de théâtre, le marcheur vient se confronter à un mode de vie fait d’urbanité, de rapidité et de vacuité. Ses déambulations volontairement lentes et régulières varient selon le site choisi par Tsai Ming-Liang. Elles poursuivent la réflexion entamée par l’artiste sur les relations entre l’image, le corps et l’espace.

L’exposition aura lieu du 18 janvier au 07 février 2024, avec un vernissage le 17 janvier à 18h au Commun (Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève).

Espaces d'exposition «Le Commun» rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève

