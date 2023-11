Le sucre n’est pas une récompense Espaces d’exposition «Le Commun» Genève, 9 décembre 2023, Genève.

Le sucre n’est pas une récompense 9 – 22 décembre Espaces d’exposition «Le Commun» Gratuit

Grande exposition pluridisciplinaire

Dans cet acte de résistance, Yann Marussich interroge l’industrie sucrière et souligne comment l’agroalimentaire a gangrené la population mondiale en minimisant les effets dévastateurs de la première des saveurs primaire. Grande réflexion à la fois joyeuse, critique, ludique, mais aussi documentée, argumentée et soutenue, pour tous les publics (jeunes et moins jeunes), Yann Marussich pose un regard artistique et satirique sur l’univers du sucre, tout en proposant une approche participative.

Plusieurs axes artistiques investis :

PERFORMANCES|VIDÉO-PERFORMANCES | EXPOSITIONS|VIDÉOS INSTALLATIONS|EDITIONS | PHOTOGRAPHIES|CONFÉRENCES|SENSIBILISATION|CARTES BLANCHES|CONCERTS|SÉRIGRAPHIE

Espaces d’exposition «Le Commun» rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 Jonction Genève http://www.ville-ge.ch/culture/lecommun/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/espaces-d’exposition-«le-commun»/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T18:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

2023-12-22T18:00:00+01:00 – 2023-12-22T23:59:00+01:00

Sarah Maitrot