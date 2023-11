FUREUR DE LIRE – RENCONTRES LITTÉRAIRES Espaces d’exposition «Le Commun» Genève, 25 novembre 2023, Genève.

En conversation avec Azélie Fayolle (11h)

Azélie Fayolle est une chercheuse en littérature, postdoctorante à l’Université Libre de Bruxelles et agrégée de lettres modernes. Sa thèse Ernest Renan : savoirs de la nature et pensée de l’histoire vient d’être publiée aux Éditions Honoré Champion. Son projet FNRS, « Femmes, nature, discours », est consacré à l’étude des féminismes du XIXe siècle, à l’idée de nature et au statut discursif des textes protéiformes des féministes et, bien sûr, à leur(s) style(s). Elle anime par ailleurs une chaîne Youtube, Un grain de lettres. Dans son récent essai « Des femmes et du style : Pour un feminist gaze », Azélie Fayolle entreprend une étude passionnante de la littérature féministe, dans laquelle on croise notamment Virginia Woolf, Virginie Despentes, Monique Wittig ou Léonora Miano.

En conversation avec Seynabou Sonko (12h)

Seynabou Sonko est née en 1993, à Paris. Elle a étudié les lettres modernes à Montréal et à Bruxelles. Ses textes ont été publiés dans la revue Sabir et dans la revue Muscle. Parallèlement à l’écriture, elle fait de la musique sous le nom de Naboo et anime des ateliers d’écriture. Dans son premier roman, « Djinns », elle explore de nouvelles manières de raconter les identités multiples et l’expérience du racisme, au bord de la schizophrénie.

En collaboration avec la Fureur de lire.

