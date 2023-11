T(( ))MB — Omsk Social Club Espaces d’exposition «Le Commun» Genève, 19 novembre 2023, Genève.

T(( ))MB — Omsk Social Club Dimanche 19 novembre, 14h00 Espaces d’exposition «Le Commun» 0

Les places étant limitées, il est recommandé de réserver par email à ftw at forthewin dot ch merci.

T(())mb est un jeu de rôle qui invoque l’invention graphique, entre dessins et écriture, comme moteur narratif. Les joueur.euse.x.s tentent de synthétiser des langages imaginaires au sein d’une unité de recherche asémique – [écriture] a priori dénuée de sens et déstabilisant les modes d’interprétation. Il s’agira de planifier des stratégies, aux niveaux micro et macro, pour affronter le Projet Cassandra, une unité littéraire financée par l’armée. Le jeu va contrecarrer la mission en mettant la pression sur votre plan d’action au niveau individuel et en tant que groupe.

Le jeu s’inspire de The Quiet Year d’Avery Alder, 2017.

Dimanche 19, 14h

6 personnes

En français, environ 3h,

Maîtresse de jeu : Janett Donis

Espaces d’exposition «Le Commun» rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 Jonction Genève http://www.ville-ge.ch/culture/lecommun/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/espaces-d’exposition-«le-commun»/

Omsk Social Club