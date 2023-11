L’Art & Ma Carrière — Olivia Hernaïz Espaces d’exposition «Le Commun» Genève, 18 novembre 2023, Genève.

Les places étant limitées, il est recommandé de réserver par email à ftw at forthewin dot ch merci.

Après-midi de jeu et discussion autour de L’Art & Ma Carrière, jeu de société créé par l’artiste belgo-espagnole Olivia Hernaïz. Le jeu aborde les enjeux inhérents à la construction d’une carrière au sein du monde de l’art et des différents obstacles rencontrés par les personnes issues de minorités de genres, en suivant le parcours de femmxs dans l’art contemporain, qu’iels soient artistes, commissaires, médiateur.rice.x.s, galeristes, etc.

Basé sur une enquête menée par l’artiste et rassemblant des centaines de témoignages, le jeu se veut le déclencheur d’un dialogue entre les participant.e.x.s autour des combats menés et des stratégies déployées par les femmxs pour évoluer dans le monde professionnel de l’art. Étudiant.e.x.s, travailleur.euse.x.s de l’art ou simples curieu.se.x.s sont convié-e.x.s pour une partie de jeu, suivie d’une discussion, animées par l’association Contemporaines, autour des enjeux féministes dans l’art et au-delà.

Samedi 18, 14h jeu,

16h30 discussion et partage

20 joueur.euse.x.s,

le jeu se joue sans public,

la discussion est publique

En français, dès 12 ans,

animation par Flora Fettah, curatrice indépendante et membre de Contemporaines, assistée par l’Espace 1000Feuilles (Genève).

Espaces d’exposition «Le Commun» rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 Jonction Genève http://www.ville-ge.ch/culture/lecommun/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/espaces-d’exposition-«le-commun»/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T18:30:00+01:00 – 2023-11-18T21:00:00+01:00

