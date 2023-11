Class Fantasy — Joshua Citarella Espaces d’exposition «Le Commun» Genève, 16 novembre 2023, Genève.

Ces dernières années, les communautés de joueurs ont été un foyer de radicalisation et de recrutement politique, des factions extrémistes ont même été formées dans des jeux comme Minecraft et Roblox. Si l’opinion dominante attribue à ce phénomène des facteurs d’âge et démographiques, Joshua Citarella propose d’envisager plutôt l’environnement du jeu comme un bac à sable idéologique : l’élaboration du monde du jeu est un exercice d’imagination politique.

La proposition Class Fantasy est un jeu de rôle, sur un support de cartes, qui associe des classes de personnages fantastiques à des idéologies politiques, par exemple, le social-démocrate est un guerrier, l’anarcho-primitiviste est un druide, l’écofasciste est un croisé, l’anarcho-capitaliste est un voleur et le boss final est un nécromancien surpuissant nommé néolibéralisme. Les idéologies s’affrontent et/ou forment des coalitions dans une arène hexagonale, chaque classe possédant des compétences spéciales. Le jeu se termine lorsque les joueur.euse.x.s s’alignent sur les différents axes du compas politique ou si une coalition stable émerge.

