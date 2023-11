Spatioguide — Axelle Grégoire Espaces d’exposition «Le Commun» Genève, 14 novembre 2023, Genève.

Les places étant limitées, il est recommandé de réserver par email à ftw at forthewin dot ch merci.

La fabrique d’un jeu territorial

Puisqu’il y a urgence à repenser nos façons de concevoir l’espace et notre relation au vivant face aux crises multiples que nous traversons, le projet Spatioguide d’Axelle Grégoire propose un kit de premiers secours sous la forme d’un frame­work, développé à partir du projet du Sylvarama, pour la conception de jeux de gestion de crise. Cette boîte à outils peut être facilement mobilisée sur un territoire pour démêler des conflits d’usage, pour faire bifurquer les réflexes d’aménagement ou pour ouvrir à d’autres narrations. Cette proposition s’adresse aux joueur.euse.x.s-concepteur.trice.x.s, au joueur.euse.x.s-naturalistes, au joueur.euse.x.s-citoyen.ne.x.s, à celles, ceux et celleux qui souhaitent se saisir de la complexité de notre époque et trouver les moyens d’agir, de se redéfinir comme acteur.trice.x de leurs territoires, de se ré-incarner dans son environnement.

Mardi 14, 18h30

En français, environ 1h30

Avec le soutien de Utopiana

Espaces d’exposition «Le Commun» rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 Jonction Genève http://www.ville-ge.ch/culture/lecommun/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/espaces-d’exposition-«le-commun»/

2023-11-14T18:30:00+01:00 – 2023-11-14T21:00:00+01:00

Axelle Grégoire