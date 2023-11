Gathering Storms: Origins — David Blandy Espaces d’exposition «Le Commun» Genève, 13 novembre 2023, Genève.

Gathering Storms: Origins — David Blandy Lundi 13 novembre, 18h30 Espaces d’exposition «Le Commun» 0

Les places étant limitées, il est recommandé de réserver par email à ftw at forthewin dot ch merci.

Gathering Storm: Origins est un jeu de worldbuilding collaboratif qui s’inspire des dynamiques du pouvoir de la Genève internationale. Son action se situe dans un avenir proche sur une terre occupée par une puissance coloniale extraterrestre qui l’exploite pour la culture et le commerce de fruits alien.

Les joueur.euse.x.s découvrent la nature de l’occupation ainsi que les modes de résistance sur une carte qui se déploie durant la partie et qui sert de support diégétique au monde joué. Un ensemble de personnages, de situations, de secrets et d’oracles révèlent un monde qui fait écho au nôtre en adressant les problématiques liées aux sociétés de trading et de shipping. Plusieurs des événements décrits dans le jeu sont inspirés d’incidents dans lesquels des entreprises basées à Genève sont impliquées. L’écriture et l’univers du jeu reprennent le langage du Frankenstein de Mary Shelley.

Lundi 13, 18h30

6 joueur.euse.x.s

En franglais, environ 1h30

Espaces d’exposition «Le Commun» rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 Jonction Genève http://www.ville-ge.ch/culture/lecommun/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/espaces-d’exposition-«le-commun»/

