Tipping Point — Cullen Miller Espaces d’exposition «Le Commun» Genève, 12 novembre 2023, Genève.

Tipping Point — Cullen Miller Dimanche 12 novembre, 14h00 Espaces d’exposition «Le Commun» 0

Les places étant limitées, il est recommandé de réserver par email à ftw at forthewin dot ch merci.

Dans le jeu de deckbuilding coopératif Tipping Point, l’humanité est au bord de l’effondrement écologique. Les joueur.euse.x.s sont réparti.e.x.s dans l’un des cinq secteurs distincts, chacun emblématique des lignes vitales de la Terre : matrices d’énergie géophysique, rouages complexes de l’État, nœuds informationnels et financiers, gardiennage de la terre et commandement de l’eau. Chaque joueur.euse ajoute des cartes de son secteur pour construire un moteur de ressources synergique opposé au Capital – l’IA du jeu, assoiffée d’extinction.

Les joueur.euse.x.s doivent combiner stratégiquement les talents de leur secteur pour contrer l’escalade croissante des risques, tout en adaptant leur style de jeu en temps réel. Optez pour des tactiques accélérationnistes, et le jeu s’emballera avec des compromis aux enjeux élevés et des manœuvres rapides et risquées. Adoptez une approche de décroissance, et l’expérience devient une danse délibérée de conservation et de repli stratégique. Quel que soit le style, la mission reste grave : réussir à coopérer pour éviter un effondrement catastrophique et inaugurer une ère harmonieuse pour l’humanité et la biosphère.

Dimanche 11, 14h, 16h

4 joueur.euse.x.s

En anglais, environ 2h

Espaces d’exposition «Le Commun» rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 Jonction Genève http://www.ville-ge.ch/culture/lecommun/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/espaces-d’exposition-«le-commun»/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T14:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

2023-11-12T14:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

DR