Le jeu comme forme du monde — Trickster-p Samedi 11 novembre, 14h00 Espaces d’exposition «Le Commun» 0

Les places étant limitées, il est recommandé de réserver par email à ftw at forthewin dot ch merci.

Atelier sur le jeu en tant que dispositif performatif Le collectif d’art de la performance Trickster-p provoque le format théâtral et convoque le jeu comme forme possible d’interaction avec le public. Eutopia, première création issue de ces recherches, transforme la scène en une table de négociation. Pour sa nouvelle production The Game, Trickster-p approfondit et élargit ses recherches sur la conception et l’usage des jeux, questionnant les distances entre publics, acteurs et producteurs. Pour l’atelier, Trickster-p propose de partager une étape intermédiaire du processus de création en cours. Le dispositif de ce prototype avancé permettra de faire l’expérience des mécanismes du jeu pour rendre visibles les systèmes complexes qui forment la société et dans lesquels les individus sont immergés.

Vendredi 10, 18h30, au Tamco

Samedi 11, 14h, au Tamco

20 joueur.euse.x.s

En anglais, environ 3h,

l’atelier sera animé par ­Trickster-p ainsi que par la dramaturge Maria Da Silva

Théâtre du Tamco, 10 rue des Vieux-Grenadiers, bâtiment G, 1er étage, à deux pas du Commun

Espaces d’exposition «Le Commun» rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 Jonction Genève http://www.ville-ge.ch/culture/lecommun/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/espaces-d’exposition-«le-commun»/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T14:00:00+01:00 – 2023-11-11T17:00:00+01:00

