Chamonix-Sentinelles — Nicolas Nova Mercredi 8 novembre, 18h30 Espaces d’exposition «Le Commun» 0

Au croisement du design, de­ l’anthr­opologie et de la prospective, Chamonix-Sentinelles est un projet de recherche-création à propos de la crise environnementale. Il consiste en un jeu d’aventure inspiré des jeux de rôle sur table, qui immerge les joueurs dans les Alpes entre 2030 et 2100, entre retraits des glaciers, effondrements des parois et mutations des paysages de montagne. L’ensemble des interventions des participant.e.x.s, nommées Sentinelles, forment un récit général élaboré collectivement par l’équipe.

Par le biais de ces scénarios, Chamonix-Sentinelles aborde les changements écosystémiques, les modes d’organisations à repenser face à ces mutations ainsi que l’étrangeté des relations et les puissances d’imagination qu’ils suscitent.

Mercredi 8, 18h30

Mercredi 15, 18h30

5 joueur.euse.x.s

En français, environ 1h30,

Maître de jeu : Laurent Monnet

Crédits pour le jeu : Nicolas Nova (HEAD — Genève, HES-SO), Étienne Mineur (Studio Volumique), Sabrina Calvo.

Espaces d’exposition «Le Commun» rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 Jonction Genève http://www.ville-ge.ch/culture/lecommun/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/espaces-d’exposition-«le-commun»/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T18:30:00+01:00 – 2023-11-08T21:00:00+01:00

