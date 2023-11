Fau0x Salon – 0x Salon Espaces d’exposition «Le Commun» Genève, 7 novembre 2023, Genève.

Fau0x Salon – 0x Salon Mardi 7 novembre, 18h30 Espaces d’exposition «Le Commun» 0

Les places étant limitées, il est recommandé de réserver par email à ftw at forthewin dot ch merci.

Fau0x Salon est un jeu discursif, sur un support de cartes de style tarot, inspiré de la philosophie post-structuraliste, de la théorie-­fiction et de la pratique critique de 0x Salon. Le jeu agit comme un dispositif ludo-pédagogique pour initier et diriger des conversations post-disciplinaires selon une variété de perspectives de départ au-delà, de leurs propres opinions et croyances. Inspiré du célèbre Magic: The Gathering, le jeu de cartes Fau0x Salon explore les paramètres et les modalités des débats d’idées contemporains, idéologies et discours politiques, technologiques ou scientifiques. Privilégiant un mode dialogique et collectif permettant de découvrir des formes d’écritures expérimentales, le jeu est avant tout envisagé comme un outil pour générer et provoquer des discussions. En faisant converger les sujets entre technologie et spiritualité, cryptographie et occultisme, il détourne et démystifie les formations inconscientes du logos, entre amalgames et conspirations. Aux invocations allégoriques et satiriques, faits de jeux de mots, néologismes et de memes, le jeu cartographie l’impact des technologies sur différents environnements, économiques comme écologiques, tout en faisant remarquer leurs caractères politiquement construits.

Mardi 7, 18h30

4 équipes, 8 joueur.euse.x.s

En anglais, environ 1h30

Espaces d’exposition «Le Commun» rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 Jonction Genève http://www.ville-ge.ch/culture/lecommun/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/espaces-d’exposition-«le-commun»/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T18:30:00+01:00 – 2023-11-07T21:00:00+01:00

2023-11-07T18:30:00+01:00 – 2023-11-07T21:00:00+01:00

DR