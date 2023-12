MODELAGE ET CERAMIQUE – STAGE FEVRIER 2024 – Université Auguste-Rodin Espaces culturels Les Sablons Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Fin : 2024-03-19T14:00:00+01:00 – 2024-03-19T17:00:00+01:00 ATELIER CERAMIQUE DE CREATION LIBRE

ATELIER CERAMIQUE DE CREATION LIBRE

Avec Mauricio Silva et Anne Furci, les enfants pratiqueront diverses techniques de modelages et découvriront ou retrouveront le plaisir de créer de leurs mains les univers qui habitent leur imaginaire.

19 février – 19 mars 2024
Espaces culturels Les Sablons
92190 Meudon
125€ /stage, matériel fourni
Age: 5-14 ans

