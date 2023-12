STAGE PEINTURE d’ICONES du 12 au 17 février 2024 – Université Auguste-Rodin Espaces culturels Les Sablons Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon STAGE PEINTURE d’ICONES du 12 au 17 février 2024 – Université Auguste-Rodin Espaces culturels Les Sablons Meudon, 12 février 2024, Meudon. STAGE PEINTURE d’ICONES du 12 au 17 février 2024 – Université Auguste-Rodin 12 – 16 février 2024 Espaces culturels Les Sablons 384 € le stage de 6 jours – matériel de base fourni, possibilité achat planche et pinceaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-12T09:30:00+01:00 – 2024-02-12T12:30:00+01:00

Fin : 2024-02-16T14:00:00+01:00 – 2024-02-16T17:00:00+01:00 Stages de PEINTURE d’ICONES animés par Anne Nicolas et Caroline Rousseau, de l’Atelier d’Icônes de Meudon Apprentissage de la peinture d’icônes d’après les modèles anciens byzantins, grecs et plus particulièrement russes. Peinture d’une face, d’un buste ou de la personne en pieds.

Thèmes proposés : Christ, Vierge, Anges ou Saints. Technique ancienne de la tempera à l'oeuf avec pigments sur bois enduit. Lieu : Espaces culturels Les Sablons Espaces culturels Les Sablons 92190 Meudon

