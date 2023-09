STAGE TOUSSAINT – EVEIL MUSICAL 5-8 ans – Université Auguste-Rodin Espaces culturels Les Sablons Meudon, 23 octobre 2023, Meudon.

STAGE TOUSSAINT – EVEIL MUSICAL 5-8 ans – Université Auguste-Rodin 23 – 27 octobre Espaces culturels Les Sablons 75€

Une chanson, des jeux rythmiques et des instruments à découvrir pour imaginer des séquences musicales et illustrer ainsi un conte comme l’ont fait les grands musiciens.

Pédagogie ludique et créativité pour ce stage d’Eveil musical ouvert aux petits et aux plus grands qui souhaitent vivre la musique !

Espaces culturels Les Sablons 92190 Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 19 18 42 »}, {« type »: « email », « value »: « susannacazadieu@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T10:00:00+02:00 – 2023-10-23T11:30:00+02:00

2023-10-27T10:00:00+02:00 – 2023-10-27T11:30:00+02:00

musique eveil

copyright Susanna Cazadieu