STAGES VACANCES TOUSSAINT aux ateliers de la Ville avec l’UNIVERSITE AUGUSTE-RODIN Espaces culturels Les Sablons Meudon, 14 octobre 2023, Meudon.

STAGES VACANCES TOUSSAINT aux ateliers de la Ville avec l’UNIVERSITE AUGUSTE-RODIN 14 octobre – 18 novembre Espaces culturels Les Sablons sur demande au responsable de l’atelier ou suivre le lien pour l’atelier

STAGES VACANCES TOUSSAINT 2023

Eveil musical, dès 4 ans, du 23 au 27 octobre, 10h-11h30, susanna cazadieu – 06 85 19 18 42 – susannacazadieu@gmail.com

éveil musical

Céramique et modelage, dès 5 ans et adolescents, du 23 octobre au 3 novembre (à l’exception du 1er novembre), de 14h à 17h, mauricio silva & anne furci – 06 87 90 35 31 – furcianne@yahoo.fr

modelage et céramique

Dessin-peinture et aquarelle, 5-14 ans et adultes, du 23 au 26 octobre, 10h-12h/14h-16h30, farzaneh tafghodi, 06 68 77 28 37 – farzi2@orange.fr

dessin-peinture

Théâtre Improvisation, 6-15 ans, du 23 octobre au 3 novembre (à l’exception du 1er novembre), 10h-17h, cécile coudol, 06 29 79 38 51 – c.coudol@gmail.com – théâtre improvisation

Photographie, 7-14 ans, les 30 et 31 octobre et 2 novembre, 14h-16h30, béatrice cherasse, 07 77 69 16 92, beatricecherasse063@gmail.com

ateliers photographiques

Icônes, adultes, du 23 au 28 octoobre, 9h-12h30/14h-17h, anne nicolas & caroline rousseau, 06 36 77 64 20 – icones-meudon@orange.fr

atelier d’icônes

DECOUVREZ LES NOUVEAUX ATELIERS DE L’UNIVERSITE !

Architecture, 8-14 ans, du 23 au 27 octobre, 14h-17h, thomasine giesecke, 06 50 14 69 38 – atelier.de.thomasine@gmail.com

dans la peau d’un architecte

Origami, 10-14 ans, vendredi 27 octobre, 10h-12h, leïko bayadh, 07 81 54 17 06 – miyara.reiko@gmail.com – l’art du pliage

Calligraphie japonaise, dès 12 ans et adultes, les 30 et 31 octobre, et 2 novembre, 10h-12h, leïko bayadh, 07 81 54 17 06 – miyara.reiko@gmail.com – calligraphie japonaise

Japonais, dès 12 ans et adultes, les 30 et 31 octobre, et 2 novembre, 14h30-16h30, leïko bayadh, 07 81 54 17 06 – miyara.reiko@gmail.com

langue japonaise

Nihonga, dès 12 ans et adultes, 21 octobre et 4 novembre, 10h-13h/14h-18h, valérie eguchi, 06 09 39 07 42 – valerie.eguchi@sfr.fr

peinture traditionnelle japonaise

Cinéma d’animation, dès 14 ans, 14 octobre et 18 novembre, 14h30-18h30, karim bayadh, 07 66 12 72 31 – bakarims@gmail.com

animation

Pour consulter tous les ateliers sur le site sorties.meudon.fr

Espaces culturels Les Sablons 92190 Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « mailto:susannacazadieu@gmail.com »}, {« link »: « https://openagenda.com/ateliers-universite-auguste-rodin-ville-de-meudon/events/stage-toussaint-eveil-musical-5-8-ans-universite-auguste-rodin »}, {« link »: « mailto:furcianne@yahoo.fr »}, {« link »: « https://openagenda.com/ateliers-universite-auguste-rodin-ville-de-meudon/events/modelage-et-ceramique-stage-toussaint-universite-auguste-rodin »}, {« link »: « mailto:farzi2@orange.fr »}, {« link »: « https://openagenda.com/ateliers-universite-auguste-rodin-ville-de-meudon/events/dessin-peinture-pour-enfants-et-dessin-aquarelle-pour-adultes-stage-toussaint-universite-auguste-rodin »}, {« link »: « mailto:c.coudol@gmail.com »}, {« link »: « https://openagenda.com/ateliers-universite-auguste-rodin-ville-de-meudon/events/stage-improvisation-vacances-toussaint-universite-auguste-rodin »}, {« link »: « mailto:beatricecherasse063@gmail.com »}, {« link »: « https://openagenda.com/ateliers-universite-auguste-rodin-ville-de-meudon/events/photographie-stage-vacances-toussaint-universite-auguste-rodiin »}, {« link »: « mailto:icones-meudon@orange.fr »}, {« link »: « https://openagenda.com/ateliers-universite-auguste-rodin-ville-de-meudon/events/stage-peinture-dicones-du-23-au-28-octobre-2023-universite-auguste-rodin »}, {« link »: « mailto:atelier.de.thomasine@gmail.com »}, {« link »: « https://openagenda.com/ateliers-universite-auguste-rodin-ville-de-meudon/events/architecture-dans-la-peau-dun-architecte-avec-latelier-de-thomasine-stage-toussaint-universite-auguste-rodin »}, {« link »: « mailto:iyara.reiko@gmail.com »}, {« link »: « https://openagenda.com/meudon/events/stage-origami-vacances-toussaint-universite-auguste-rodin »}, {« link »: « https://openagenda.com/ateliers-universite-auguste-rodin-ville-de-meudon/events/calligraphie-japonaise-3794316 »}, {« link »: « https://sorties.meudon.fr/cours-et-ateliers-de-luniversite-auguste-rodin/ »}, {« link »: « mailto:valerie.eguchi@sfr.fr »}, {« link »: « mailto:bakarims@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T18:30:00+02:00

2023-11-18T14:30:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

ATELIERS ENFANTS

copyright musée frida kahlo