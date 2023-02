LE MOIS DE MARS AUX ATELIERS DE L’Université Auguste-Rodin Espaces culturels Les Sablons Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

L’Université Auguste-Rodin invite, petits et grands, à la rencontre des arts et de la littérature ; des cultures et des musiques ; de la danse et du théâtre… Espaces culturels Les Sablons 92190 Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France [{“link”: “mailto:magdeleineleroux@gmail.com”}, {“link”: “mailto:cecile.picquot@gmail.co”}, {“link”: “mailto:soulezlariviereagnes@gmail.com”}, {“link”: “mailto:soulezlariviereagnes@gmail.co”}, {“link”: “mailto:chats.gaudin@gmail.com”}, {“link”: “mailto:furcianne@yahoo.fr”}, {“link”: “mailto:couleurs.vocales@gmail.com”}, {“link”: “mailto:formedirecte@gmail.com”}, {“link”: “mailto:icones-meudon@orange.fr”}, {“link”: “mailto:farzi2@orange.fr”}, {“link”: “mailto:beatricecherasse063@gmail.com”}, {“link”: “mailto:atelier.de.thomasine@gmail.com”}, {“link”: “mailto:c.coudol@gmail.com”}, {“link”: “https://sorties.meudon.fr/cours-et-ateliers-de-luniversite-auguste-rodin/”}] Samedi 11 et dimanche 12 mars

– Initiation à l’Enluminure, dès 15 ans avec Magdeleine Leroux – 06 66 76 75 30 – magdeleineleroux@gmail.com Samedi 18 mars

– Carnet de croquis, dès 15 ans avec Cécile Picquot

06 18 21 63 54 – cecile.picquot@gmail.com Samedi 18 mars et Dimanche 19 mars

– Week-end corps et clown – Cie Athanor, adultes, avec Carole Picavet – contact@cieathanor.fr Vendredi 24 mars

– Atelier d’écriture, dès 15 ans avec Agnès Soulez Larivière – 06 50 75 20 88 – soulezlariviereagnes@gmail.com STAGES VACANCES SCOLAIRES de PRINTEMPS

BD, Mangas, christian gaudin, 06 41 60 62 56 – chats.gaudin@gmail.com

Céramique et modelage, mauricio silva & anne furci – 06 87 90 35 31 – furcianne@yahoo.fr

Chant, claire maupetit, 06 62 57 85 29 – couleurs.vocales@gmail.com

Eveil artistique, mariola luber, 06 50 26 49 52 – formedirecte@gmail.com

Icônes, anne nicolas & caroline rousseau, 06 36 77 64 20 – icones-meudon@orange.fr

Livre-accordéon et aquarelle, farzaneh tafghodi, 06 68 77 28 37 – farzi2@orange.fr

Initiation à la Photographie, béatrice cherasse, 07 77 69 16 92, beatricecherasse063@gmail.com

Sculpture, thomasine giesecke, 06 50 14 69 38 – atelier.de.thomasine@gmail.com

Théâtre, cécile coudol, 06 29 79 38 51 – c.coudol@gmail.com Pour consulter tous les ateliers sur le site sorties.meudon.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T09:00:00+01:00

