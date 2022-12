stage ICÔNES pendant les vacances d’Hiver 2023 – Université Auguste-Rodin Espaces culturels Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

tarif : 360€, matériel fourni, possibilité d’achat planche et pinceaux

animés par Anne Nicolas et Caroline Rousseau, de l'Atelier d'Icônes de Meudon

Apprentissage de la peinture d'icônes d'après les modèles anciens byzantins, grecs et plus particulièrement russes.

Peinture d’une face, d’un buste ou de la personne en pieds.

Thèmes proposés : Christ, Vierge, Anges ou Saints.

Technique ancienne de la tempera à l’oeuf avec pigments sur bois enduit.

