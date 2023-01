EVEIL MUSICAL 4-8 ans Espaces culturels Les Sablons Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

EVEIL MUSICAL 4-8 ans Espaces culturels Les Sablons, 18 janvier 2023, Meudon. EVEIL MUSICAL 4-8 ans 18 janvier – 15 février, les mercredis Espaces culturels Les Sablons

130€/trimestre,

Sensibiliser l’enfant à la musique dès son plus jeune âge Espaces culturels Les Sablons 92190 Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Avec Susanna Cazadieu, l’apprentissage du rythme et de la musique se pratique au moyen d’une pédagogie personnalisée, ludique et bienveillante. L’accompagnement au plaisir d’écouter et de jouer se fait par groupe ou en suivi d’un travail personnel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T10:00:00+01:00

2023-02-15T12:00:00+01:00 copyright Susanna Cazadieu

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espaces culturels Les Sablons Adresse 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Espaces culturels Les Sablons Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espaces culturels Les Sablons Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

EVEIL MUSICAL 4-8 ans Espaces culturels Les Sablons 2023-01-18 was last modified: by EVEIL MUSICAL 4-8 ans Espaces culturels Les Sablons Espaces culturels Les Sablons 18 janvier 2023 Espaces culturels Les Sablons Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine