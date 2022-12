COURS ET ATELIERS JANVIER 2023 – Université Auguste-Rodin Espaces culturels Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

sur demande au responsable de l'atelier ou suivre le lien pour l'atelier

L'Université Auguste-Rodin invite, petits et grands, à la rencontre des arts et de la littérature ; des cultures et des musiques ; de la danse et du théâtre…

Vendredi 6 janvier

– Atelier d’écriture, dès 15 ans avec Agnès Soulez Larivière – 06 50 75 20 88 – soulezlariviereagnes@gmail.com Samedi 14 janvier et Dimanche 15 janvier

– Week-end corps et clown – Cie Athanor, adultes, avec Carole Picavet – contact@cieathanor.fr Jeudi 19 janvier

– Atelier d’écriture, dès 15 ans avec Agnès Soulez Larivière – 06 50 75 20 88 – soulezlariviereagnes@gmail.com Samedi 21 janvier

– Carnet de croquis, dès 15 ans avec Cécile Picquot

06 18 21 63 54 – cecile.picquot@gmail.com Pour consulter tous les ateliers sur le site sorties.meudon.fr

