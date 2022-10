Stage MODELAGE ET CERAMIQUE pour enfants pendant les vacances de Toussaint – Université Auguste-Rodin Espaces culturels Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Stage MODELAGE ET CERAMIQUE pour enfants pendant les vacances de Toussaint – Université Auguste-Rodin 24 – 28 octobre Espaces culturels Les Sablons

110€ /stage, matériel fourni

Découvrir une matière : l’argile Espaces culturels Les Sablons 92190 Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France ATELIER CERAMIQUE DE CREATION LIBRE

Avec Mauricio Silva et Anne Furci, les enfants pratiqueront diverses techniques de modelages et découvriront ou retrouveront le plaisir de créer de leurs mains les univers qui habitent leur imaginaire.

2022-10-24T14:00:00+02:00

2022-10-28T17:30:00+02:00

