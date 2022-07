EVEIL MUSICAL pour enfants – Université A-Rodin (Ville de Meudon) – Espaces culturels Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

EVEIL MUSICAL pour enfants – Université A-Rodin (Ville de Meudon) – Espaces culturels Les Sablons, 21 septembre 2022, Meudon. EVEIL MUSICAL pour enfants – Université A-Rodin (Ville de Meudon) – 21 septembre 2022 – 28 juin 2023, les mercredis Espaces culturels Les Sablons

130 €/trimestre (engagement annuel) ; programme sur 30 semaines pendant l’année scolaire.

Apprentissage du rythme et de la musique avec pédagogie personnalisée, ludique et bienveillante. Espaces culturels Les Sablons Allée du Canada, 92190 Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Eveil à la musique et à ses instruments par Susanna CAZADIEU Apprentissage musical et instrumental,

avec pédagogie personnalisée au sein de petits groupes,

avec de vrais instruments de l’orchestre

qui débouche soit sur une préparation à un Conservatoire

soit à l’initiation au piano ou à la flûte à bec.

A partir de la moyenne section de maternelle. Lieu : Les Sablons – Salle 2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-21T09:00:00+02:00

2023-06-28T12:00:00+02:00

