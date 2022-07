FLUTE TRAVERSIERE et FLUTE A BEC – Université A-Rodin (Ville de Meudon) – Espaces culturels Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

FLUTE TRAVERSIERE et FLUTE A BEC – Université A-Rodin (Ville de Meudon) – 13 septembre 2022 – 20 juin 2023, les mardis Espaces culturels Les Sablons

Séquence de 20/30/45 ou 60 mn selon les objectifs de l’élève – 10 séquences de 20mn : 200 € – 10 séquences de 30 mn : 300 €, etc.

Cours de Flûte traversière et de Flûte à bec – Tout public Espaces culturels Les Sablons Allée du Canada, 92190 Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Flûte traversière et Flûte à bec, par Alain Cailaud, Diplômé du Conservatoire d’Aix en Provence Des débuts au perfectionnement

L’enseignement s’appuie sur la pratique adaptée à chaque personnalité et à chaque âge.

Transmission basée sur le plaisir, la détente, l’émotion et l’expression musicale par la flûte. Lieu : Les Sablons – Salle 1

