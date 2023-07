Université Auguste-Rodin | Arts précolombiens et arts de l’Islam, initiation Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Université Auguste-Rodin | Arts précolombiens et arts de l’Islam, initiation Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon, 22 avril 2024, Meudon. Université Auguste-Rodin | Arts précolombiens et arts de l’Islam, initiation 22 avril – 13 mai 2024, les lundis Espaces culturels du potager du Dauphin Tarif plein : 17,60€ | Tarif réduit : 4€ En quelques étapes, riches de merveilles et d’apprentissages, découvrez les principales cultures précolombiennes, celles du bassin méditerranéen de l’Islam et leur production matérielle, par l’expérience visuelle et avec toutes les clés de lecture nécessaires pour comprendre le contexte, le sens, le vocabulaire formel et stylistique des oeuvres abordées en architecture, peinture, sculpture, arts décoratifs, arts précieux. Cycle 18 de 4 conférences LUNDI 22 AVRIL – 14H15

Les arts précolombiens : les cultures de Mésoamérique – Olmèques, Aztèques, Mayas… LUNDI 29 AVRIL – 14H15

Les arts précolombiens : les cultures de l’aire andine – Chavin, Moche, Incas… LUNDI 6 MAI – 14H15

Les arts de l’Islam : de la genèse sous les Omeyyades à l’épanouissement de styles régionaux, de l’Egypte à l’Iran LUNDI 13 MAI – 14H15

Les arts de l’Islam : l’Occident islamique (Maroc, Espagne) et les grands empires de l’époque moderne Informations et réservations : En ligne sur billetterie.meudon.fr Sur place au Centre d’art ou à l’espace Robert-Doisneau du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h30 à 18h30 Par téléphone au 01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50 Par courrier adressé au Centre d’art en joignant un chèque à l’ordre du Trésor public et ce bulletin complété, à l’adresse suivante : Centre d’art, 15 bd des Nations-Unies, 92190 Meudon Par mail à l’Université Auguste-Rodin à uar@mairie-meudon.fr Espaces culturels du potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/catalogue_abonnement?lng=1&filtre=true&categorie=CYCLES_CONFERENCES »}, {« link »: « https://sorties.meudon.fr/wp-content/uploads/sites/6/2023/06/flyer_14_20_abonnement_conf_brochure_2023_2024.pdf »}, {« link »: « mailto:uar@mairie-meudon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-22T14:15:00+02:00 – 2024-04-22T15:45:00+02:00

2024-05-13T14:15:00+02:00 – 2024-05-13T15:45:00+02:00 Université Auguste-Rodin conférence Figure assise Olmèque, XIIe-XIIIe s. av. J-C.

© Metropolitan Museum of Art, New York Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espaces culturels du potager du Dauphin Adresse 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon

Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/