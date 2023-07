Université Auguste-Rodin | L’Impressionnisme a 150 ans Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon, 28 mars 2024, Meudon.

Le mouvement impressionniste est la première avant-garde de l’art moderne. En rupture avec les principes étriqués de l’Académie des Beaux-Arts, une génération d’artistes déterminés décide d’inventer une « nouvelle peinture », plus proche de leurs contemporains et apte à refléter les mutations profondes de la société du Second Empire puis de la IIIe République. Après avoir passé en revue ces facteurs de changement, nous découvrirons la personnalité de Gustave Caillebotte, à l’occasion de l’entrée au musée d’Orsay d’une de ses oeuvres déclarée « trésor national ». Puis nous verrons quels liens étroits les peintres impressionnistes ont tissé avec ce nouveau médium qu’était alors la photographie.

JEUDI 28 MARS – 14H15

Une rupture sociétale.

Focus sur Caillebotte

JEUDI 4 AVRIL – 14H15

Les Impressionnistes et la photographie

