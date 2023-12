STAGE JAPONAIS – Vacances d’Hiver – Université Auguste-Rodin Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon, 19 février 2024, Meudon.

STAGE JAPONAIS – Vacances d’Hiver – Université Auguste-Rodin 19 – 21 février 2024 Espaces culturels du Potager du Dauphin 60€

Début : 2024-02-19T14:30:00+01:00 – 2024-02-19T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-21T14:30:00+01:00 – 2024-02-21T16:30:00+01:00

initiation à la langue japonaise : apprentissage oral pour présentation, familiarisation, et phonétique. Alphabet kana et kanji avec les rudiments de conversation et de grammaire.

Espaces culturels du Potager du Dauphin 15, rue de Porto-Riche – 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « miyara.reiko@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 81 54 17 06 »}]

stage arts plastiques