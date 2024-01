PHOTOGRAPHIE enfants et jeunes – STAGE VACANCES FEVRIER 2024 – Université Auguste-Rodin Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon, lundi 19 février 2024.

PHOTOGRAPHIE enfants et jeunes – STAGE VACANCES FEVRIER 2024 – Université Auguste-Rodin Stage découverte pour les 7 à 14 ans : trois journées pour découvrir, pratiquer et s’amuser avec la photographie ! 19 – 21 février Espaces culturels du Potager du Dauphin 150€, matériel fourni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-19T14:30:00+01:00 – 2024-02-19T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-21T14:30:00+01:00 – 2024-02-21T16:30:00+01:00

1/Cyanotype, pour voir la vie en bleu, par un procédé ancien qui, sous l’action de la lumière, nous fait découvrir la photographie en bleu !

2/Défis Photo : découverte et pratique de la photographie, de son histoire et des photographes célèbres

3/Créations artistiques : créer à partir d’autres images, imaginer, découper, coller, recréer un monde à soi

4/Pratique avec appareil photo ou smartphone : au plus près de la nature et de ce qui nous environne

Espaces culturels du Potager du Dauphin 15, rue de Porto-Riche – 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « beatricecherasse063@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 77 69 16 92 »}]

photographie cyanotype

copyright Béatrice Chérasse