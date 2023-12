EVEIL ARTISTIQUE – STAGE HIVER – Université Auguste-Rodin Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

EVEIL ARTISTIQUE – STAGE HIVER – Université Auguste-Rodin
19 – 23 février 2024
Espaces culturels du Potager du Dauphin
Meudon
145€ + 10 € d'adhésion à l'association La Pépinière des Arts

Début : 2024-02-19T09:00:00+01:00 – 2024-02-19T11:00:00+01:00

Avec Mariola Luber de l'association la Pépinière des Arts, les jeunes approcheront du dessin à la sculpture, en passant par les constructions, collages, peintures, modelage. Avec un projet libre ou en relation à un artiste, un thème, un mouvement artistique.

Espaces culturels du Potager du Dauphin
15, rue de Porto-Riche – 92190 Meudon

