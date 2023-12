STAGE ORIGAMI – Vacances d’Hiver – Université Auguste-Rodin Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

STAGE ORIGAMI – Vacances d'Hiver – Université Auguste-Rodin
Vendredi 16 février 2024, 10h00
Espaces culturels du Potager du Dauphin
15, rue de Porto-Riche – 92190 Meudon
20€ matériel fourni

En une séance, partager l'enseignement des bases de l'art ancestral du pliage japonais. Les adultes peuvent se joindre aux jeunes participants lors des séances, pour un moment d'échange ludique.

Contact: miyara.reiko@gmail.com, 07 81 54 17 06
Age: 10-14 ans

