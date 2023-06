Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Meudon Université A. Rodin | L’échiquier moyen-oriental, entre stabilité et instabilité Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon, 30 janvier 2024, Meudon. Université A. Rodin | L’échiquier moyen-oriental, entre stabilité et instabilité 30 janvier – 27 février 2024, les mardis Espaces culturels du potager du Dauphin Tarif plein : 13,20€ | Tarif réduit 3€ Quelle est la situation actuelle de l’Iran et de l’Afghanistan, deux pays clés de la région, et leur position sur la scène régionale ? Les politiques intérieures controversées de ces régimes ne font pas l’unanimité auprès de leur population : quelles en sont les caractéristiques ? La guerre en Europe resitue les pièces de l’échiquier moyen-oriental : quel rôle est joué par la Turquie et par l’Iran et d’autres puissances régionales dans ce conflit ? Cycle 11 de 3 conférences MARDI 30 JANVIER – 14H15

L’Iran des ayatollahs MARDI 6 FÉVRIER – 14H15

L’Afghanistan 2001-2021 : de la chute des Talibans à leur retour MARDI 27 FÉVRIER – 14H15

Espaces culturels du potager du Dauphin
15 rue de Porto-Riche
92190 Meudon

