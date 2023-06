Université A. Rodin | Les nouvelles frontières du Grand Nord : quelles nouvelles incertitudes ? Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon, 16 janvier 2024, Meudon.

Université A. Rodin | Les nouvelles frontières du Grand Nord : quelles nouvelles incertitudes ? 16 et 23 janvier 2024

Au coeur de la confrontation entre l’Union soviétique et les États-Unis, la région arctique ne constituait plus un enjeu stratégique depuis la fin de la guerre froide. Mais l’Arctique subit depuis les années 1980 des changements environnementaux abrupts. Ces transformations avaient déjà eu des incidences sécuritaires qui impliquent une présence renforcée de forces militaires ou de sécurité dans cette aire. Mais les régions de l’Arctique se caractérisent en premier lieu par des coopérations anciennes, politiques, scientifiques ou encore environnementales. L’invasion russe de l’Ukraine en février 2022 fait entrer l’Arctique dans une période d’incertitude sécuritaire et de gouvernance.

Cycle 10 de 2 conférences

MARDI 16 JANVIER – 14H15

Les bouleversements des régions de l’Arctique

MARDI 23 JANVIER – 14H15

Vers des Arctiques alternatifs ?

L’irruption sécuritaire dans le Grand Nord

Alexandre Taithe

