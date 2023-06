Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Meudon Université A. Rodin | Enjeux scientifiques et éthiques pour l’avenir Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon, 28 novembre 2023, Meudon. Université A. Rodin | Enjeux scientifiques et éthiques pour l’avenir 28 novembre – 19 décembre, les mardis Espaces culturels du potager du Dauphin Tarif plein : 17,60€ | Tarif réduit 4€ Les sujets ont tous en commun d’apporter un éclairage sur une découverte scientifique, une innovation, dont les répercussions sont fascinantes et peuvent transformer nos manières de penser l’avenir. Dépollution des sols, recherche sur le vieillissement, utilisation de l’énergie solaire et communication avec l’intelligence artificielle sont autant de thèmes présentés par ceux qui en ont la vision la plus précise et pertinente. Cycle 6 de 4 conférences MARDI 28 NOVEMBRE – 14H15

Vers une planète plus propre : le défi de la dépollution et de la préservation de la biodiversité

Claude Grison, chimiste bio-inspirée, membre de l’Académie européenne des Sciences, prix de l’inventeur européen 2022 MARDI 5 DÉCEMBRE – 14H15

Au-delà de l’horloge biologique : prolonger la vie

Jean-Marc Lemaitre, directeur de recherche Inserm « Plasticité du Génome et Vieillissement », auteur de Guérir la Vieillesse (humenSciences, 2022) MARDI 12 DÉCEMBRE – 14H15

Accélérer l’utilisation de l’énergie solaire : aujourd’hui nous pouvons – et devons – le faire

Daniel Lincot, directeur de recherche émérite et médaille d’argent du CNRS, professeur invité au Collège de France – Chaire Innovation Technologique Liliane Bettencourt MARDI 19 DÉCEMBRE – 14H15

Et le nombre s’est fait verbe : dialoguer avec l’Intelligence Artificielle

Alexei Grinbaum, directeur de recherche, président du Comité opérationnel pilote d’éthique du numérique du CEA, auteur de Paroles de machines (humenSciences, 2023) Informations et réservations : En ligne sur billetterie.meudon.fr Sur place au Centre d’art ou à l’espace Robert-Doisneau du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h30 à 18h30 Par téléphone au 01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50 Par courrier adressé au Centre d’art en joignant un chèque à l’ordre du Trésor public et ce bulletin complété, à l’adresse suivante : Centre d’art, 15 bd des Nations-Unies, 92190 Meudon Par mail à l’Université Auguste-Rodin à uar@mairie-meudon.fr Espaces culturels du potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/catalogue_abonnement?lng=1&filtre=true&categorie=CYCLES_CONFERENCES »}, {« link »: « https://sorties.meudon.fr/wp-content/uploads/sites/6/2023/06/flyer_14_20_abonnement_conf_brochure_2023_2024.pdf »}, {« link »: « mailto:uar@mairie-meudon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

