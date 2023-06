Université A. Rodin | Emotions du vivant, connexion des coeurs : comment ça marche ? Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon, 11 novembre 2023, Meudon.

Université A. Rodin | Emotions du vivant, connexion des coeurs : comment ça marche ? 11 novembre et 2 décembre Espaces culturels du potager du Dauphin Tarif à l’unité, inscription respectivement auprès de chaque lieu :

TP 10€ / TR 5€ / gratuit moins de 18 ans

Enfants et parents ou grands-parents, curieux adultes, ces nouveaux rendez-vous vous proposent un moment convivial pour comprendre les connexions avec ce qui nous entoure et les émotions que nous éprouvons. Frissons, joies, dégoût, curiosité, émerveillement… Savez-vous décrire vos ressentis dans la nature ? Voici de quoi tordre vos préjugés vis-à-vis de la limace ! Et que se passe-t-il quand j’aime mes parents ? Quand j’ai un ami ? De quelles émotions positives la nature peut-elle être à l’origine ? Deux rendez-vous au Hangar Y et au Potager du Dauphin pour apprendre ensemble à décortiquer les liens qui vont de soi.

Hangar Y

SAMEDI 11 NOVEMBRE — 11H

Écologie et émotions

Lisa Garnier, docteur en écologie, spécialiste de la biodiversité et ancienne journaliste

Potager du Dauphin

SAMEDI 2 DÉCEMBRE — 11H

Les liens qui nous attachent : l’amour est-il de la chimie ?

Marcel Hibert, professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Strasbourg et ancien directeur du Laboratoire d’Innovation Thérapeutique, auteur de Ocytocine mon amour (humenSciences, 2021)

Tarif à l’unité, inscription respectivement auprès de chaque lieu :

TP 10€ / TR 5€ / gratuit moins de 18 ans

Comment s’inscrire à la conférence au Potager du Dauphin ?

EN LIGNE sur billetterie.meudon.fr

SUR PLACE au Centre d’art ou à l’espace Robert-Doisneau du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h30 à 18h30

PAR TÉLÉPHONE au Centre d’art ou à l’espace Robert-Doisneau 01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 du mardi au samedi de 10h30 à 12h30, du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h30 à 18h30

PAR COURRIER adressé au Centre d’art en joignant un chèque à l’ordre du Trésor public et ce bulletin complété, à l’adresse suivante :

Centre d’art, 15 bd des Nations-Unies, 92190 Meudon

PAR MAIL à l’Université Auguste-Rodin à uar@mairie-meudon.fr

Espaces culturels du potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 66 68 90 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 65 50 »}, {« type »: « email », « value »: « uar@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.meudon.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/catalogue_abonnement?lng=1&filtre=true&categorie=CYCLES_CONFERENCES »}, {« link »: « https://sorties.meudon.fr/wp-content/uploads/sites/6/2023/06/flyer_14_20_abonnement_conf_brochure_2023_2024.pdf »}, {« link »: « mailto:uar@mairie-meudon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T11:00:00+01:00 – 2023-11-11T12:30:00+01:00

2023-12-02T11:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:30:00+01:00

conférence Potager du Dauphin

DR