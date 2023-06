Université A. Rodin | Changement climatique : du constat scientifique aux impacts environnementaux, sociétaux et sanitaires Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon, 9 novembre 2023, Meudon.

Université A. Rodin | Changement climatique : du constat scientifique aux impacts environnementaux, sociétaux et sanitaires 9 novembre – 21 décembre, les jeudis Espaces culturels du potager du Dauphin Cycle 5 de 6 conférences : Tarif plein 26,40€ / Tarif réduit 6€

Le changement climatique, devenu une préoccupation majeure pour la communauté mondiale, est présenté ici sous différents angles : les modifications du climat et du cycle de l’eau par des scientifiques, les impacts sur les sociétés humaines, les enjeux géopolitiques et les enjeux environnementaux par des chercheurs en géopolitique et sociologie.

JEUDI 9 NOVEMBRE — 14H15

Changement climatique : où en sommes-nous ? Vers où allons-nous ?Quels sont les leviers d’action ?

Françoise Vimeux, climatologue, directrice de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE), Laboratoire HydroSciences Montpellier (HSM)

JEUDI 23 NOVEMBRE — 14H15

Migrations et climat : quels rapports ?

François Héran, professeur au Collège de France, Chaire « Migrations et sociétés », auteur d’Immigration : le grand déni (Seuil, La République des idées, 2023)

JEUDI 30 NOVEMBRE — 14H15

Le pacte vert européen

Diana Gherasim, chercheuse, Centre Énergie & Climat de l’Ifri

JEUDI 7 DÉCEMBRE — 14H15

Géopolitique du climat dans le monde

Marc Eyl-Mazzega, directeur du Centre Énergie & Climat de l’Ifri

JEUDI 14 DÉCEMBRE — 14H15

L’eau face au changement climatique

Agnès Ducharne, hydrologue, directrice de recherche CNRS

JEUDI 21 DÉCEMBRE — 14H15

Les dimensions politiques du partage de l’eau

Alexandre Taithe, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique

