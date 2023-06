Université A. Rodin | Il était une fois et la chanson Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon, 7 novembre 2023, Meudon.

Université A. Rodin | Il était une fois et la chanson 7 – 21 novembre, les mardis Espaces culturels du potager du Dauphin cycle 1 de 7 conférences : Tarif plein 30,80€ / Tarif réduit 7€

Par STÉPHANE HIRSCHI, universitaire, professeur de littérature française, inventeur de la « cantologie », a publié Chanson : l’art de fixer l’air du temps, La chanson française depuis 1980, dirige la collection « Cantologie » aux Belles Lettres/PUV et a fondé le festival « Le Quesnoy en chanteurs »

La chanson, autrefois considérée comme un genre mineur, est désormais étudiée en tant que discipline spécifique appelée la cantologie. Des liens et des échos entre chanson et littérature se sont tissés depuis le milieu du XXe siècle. Des voix, surtout féminines, d’Anne Sylvestre à Juliette, réenchantent des fables ou la mythologie antique. Un archipel de chansons s’inspire de romans, ou de l’univers de romanciers, entre les ombres de Proust, Sagan ou Modiano, et leurs échos chez Brel, Delerm ou Souchon par exemple. De Gaël Faye à Anne Pauly et Lola Lafon, des romanciers contemporains s’inspirent de chansons, ou en écrivent en parallèle, sur le modèle plus ancien d’Yves Simon.

MARDI 7 NOVEMBRE — 14H15

Fables et mythes en chanson

MARDI 14 NOVEMBRE — 14H15

Reflets de romans en chansons

MARDI 21 NOVEMBRE — 14H15

Dialogues contemporains entre chansons et romans

Cycle 4 de 3 conférences : Tarif plein 13,20€ / Tarif réduit 3€

Comment s’inscrire ?

EN LIGNE sur billetterie.meudon.fr

SUR PLACE au Centre d’art ou à l’espace Robert-Doisneau du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h30 à 18h30

PAR TÉLÉPHONE au Centre d’art ou à l’espace Robert-Doisneau 01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 du mardi au samedi de 10h30 à 12h30, du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h30 à 18h30

PAR COURRIER adressé au Centre d’art en joignant un chèque à l’ordre du Trésor public et ce bulletin complété, à l’adresse suivante :

Centre d’art, 15 bd des Nations-Unies, 92190 Meudon

PAR MAIL à l’Université Auguste-Rodin à uar@mairie-meudon.fr

Espaces culturels du potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 66 68 90 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 65 50 »}, {« type »: « email », « value »: « uar@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.meudon.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/catalogue_abonnement?lng=1&filtre=true&categorie=CYCLES_CONFERENCES »}, {« link »: « https://sorties.meudon.fr/wp-content/uploads/sites/6/2023/06/flyer_14_20_abonnement_conf_brochure_2023_2024.pdf »}, {« link »: « mailto:uar@mairie-meudon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T14:15:00+01:00 – 2023-11-07T15:45:00+01:00

2023-11-21T14:15:00+01:00 – 2023-11-21T15:45:00+01:00

conférence Potager du Dauphin

Pexels Matthias Groeneveld