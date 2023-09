CALLIGRAPHIE JAPONAISE Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

CALLIGRAPHIE JAPONAISE

30 octobre – 2 novembre

Espaces culturels du Potager du Dauphin
15, rue de Porto-Riche – 92190 Meudon

90€ matériel fourni (possibilité d'acheter des pinceaux)

Stage de 3 jours proposé à toute personne désirant être initiée à la calligraphie japonaise. Avec pinceaux et encre de chine, vous aborderez l'alphabet japonais kana et les caractères kanjis.

Contact: miyara.reiko@gmail.com, 07 81 54 17 06

2023-10-30T10:00:00+01:00 – 2023-10-30T12:00:00+01:00

Horaires:
2023-10-30 et 2023-11-02: 10:00-12:00

Age: 12-99 ans

Coordonnées: 48.812034;2.234753

