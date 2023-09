ARCHITECTURE : « Dans la peau d’un architecte » avec l’Atelier de Thomasine – STAGE TOUSSAINT – Université Auguste-Rodin Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

ARCHITECTURE : « Dans la peau d'un architecte » avec l'Atelier de Thomasine – STAGE TOUSSAINT
23 – 27 octobre
Espaces culturels du Potager du Dauphin
120€ + 15€ d'adhésion
Cinq demi-journées d'initiation à l'architecture. Les stagiaires sont invités à se concerter pour réaliser la maquette d'une cité merveilleuse. Plusieurs matériaux seront utilisés : carton, terre, papier.

L'imaginaire des stagiaires est nourri par la visite d'une exposition à la cité de l'Architecture et du Patrimoine.
15, rue de Porto-Riche – 92190 Meudon
atelier.de.thomasine@gmail.com
06 50 14 69 38

2023-10-23T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T17:00:00+02:00

Age min 8
Age max 14

