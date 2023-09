DESSIN-PEINTURE pour enfants et DESSIN-AQUARELLE pour adultes – STAGE TOUSSAINT – Université Auguste-Rodin Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon DESSIN-PEINTURE pour enfants et DESSIN-AQUARELLE pour adultes – STAGE TOUSSAINT – Université Auguste-Rodin Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon, 23 octobre 2023, Meudon. DESSIN-PEINTURE pour enfants et DESSIN-AQUARELLE pour adultes – STAGE TOUSSAINT – Université Auguste-Rodin 23 octobre – 23 novembre Espaces culturels du Potager du Dauphin 130€ pour les 5-10 ans ; 150 € à partir de 11 ans – matériels fournis En créant par l’imaginaire ou le réel, avec Farzaneh Tafghodi, les enfants se familiarisent avec les notions de figuration et d’abstraction.

Le livre-accordéon racontera l’histoire élaborée pendant le stage parmi les plus jeunes.

Les plus grands s’inspireront de la nature pour croquer et dessiner avec différentes techniques : crayon, fusain, sanguine, plume… Espaces culturels du Potager du Dauphin 15, rue de Porto-Riche – 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 68 77 28 37 »}, {« type »: « email », « value »: « farzi2@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T10:00:00+02:00 – 2023-10-23T12:00:00+02:00

2023-11-23T14:00:00+01:00 – 2023-11-23T16:30:00+01:00 dessin croquis copyright Farzaneh Tafghodi Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espaces culturels du Potager du Dauphin Adresse 15, rue de Porto-Riche - 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon latitude longitude 48.812034;2.234753

Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/