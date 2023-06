Université A. Rodin | Regards croisés sur l’artisanat d’art, la préservation du patrimoine et la mode Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon, 7 octobre 2023, Meudon.

Université A. Rodin | Regards croisés sur l’artisanat d’art, la préservation du patrimoine et la mode Samedi 7 octobre, 14h15 Espaces culturels du potager du Dauphin Tarif plein 6,50€ / Tarif réduit 3,50€

La rencontre avec ces femmes artisans d’art du Potager du Dauphin vous fera découvrir l’art de la laque – une technique ancestrale et raffinée –, comprendre les enjeux de la restauration et de la préservation de peintures, explorer la création stylistique dans le secteur du luxe, les problématiques du made in France et de l’écoconception dans la mode. À la suite de la conférence, ces trois ateliers seront ouverts exceptionnellement pour vous, par petits groupes, pour un moment d’échange et de sensibilisation.

SAMEDI 7 OCTOBRE — 14H15

Conférence-atelier

CHRISTELLE LE BLOAS, Artiste laqueuse

GABRIELA PERRIER, Conservatrice-restauratrice de patrimoine

VIRGINIE RADICE, Styliste, mode et luxe

Tarif plein 6,50€ / Tarif réduit 3,50€

Comment s’inscrire :

– EN LIGNE sur billetterie.meudon.fr

– SUR PLACE au Centre d’art ou à l’espace Robert-Doisneau du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h30 à 18h30

– PAR TÉLÉPHONE au Centre d’art ou à l’espace Robert-Doisneau 01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 du mardi au samedi de 10h30 à 12h30, du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h30 à 18h30

– PAR COURRIER adressé au Centre d’art en joignant un chèque à l’ordre du Trésor public et ce bulletin complété, à l’adresse suivante :

Centre d’art, 15 bd des Nations-Unies, 92190 Meudon

– PAR MAIL à l’Université Auguste-Rodin à uar@mairie-meudon.fr

Espaces culturels du potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 66 68 90 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 65 50 »}, {« type »: « email », « value »: « uar@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.meudon.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/catalogue_abonnement?lng=1&filtre=true&categorie=CYCLES_CONFERENCES »}, {« link »: « https://sorties.meudon.fr/wp-content/uploads/sites/6/2023/06/flyer_14_20_abonnement_conf_brochure_2023_2024.pdf »}, {« link »: « mailto:uar@mairie-meudon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:15:00+02:00 – 2023-10-07T15:45:00+02:00

2023-10-07T14:15:00+02:00 – 2023-10-07T15:45:00+02:00

conférence Potager du Dauphin

Christelle Le Bloas