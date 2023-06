Université A. Rodin | Le nouveau désordre mondial Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon, 5 octobre 2023, Meudon.

Université A. Rodin | Le nouveau désordre mondial 5 et 12 octobre Espaces culturels du potager du Dauphin Cycle 3 de 2 conférences : Tarif plein 8,80€ / Tarif réduit 2€

Par DOMINIQUE DAVID, Conseiller du président de l’Ifri, rédacteur en chef de Politique étrangère et co-directeur du RAMSES, président du Centre franco-autrichien pour le rapprochement en Europe (CFA)

Comment penser un monde où s’entrechoquent désormais les conflits générés par le retour au premier rang des logiques de puissances – puissances émergentes, puissances rêvant de reconstitution d’empires, puissances profitant de la force bridée des forts – et des défis transversaux de plus en plus pressants et graves : énergétiques, technologiques, sanitaires, climatiques, démographiques… ? Ce monde est-il condamné à la dispersion, à l’éclatement, ou inventera-t-il de nouveaux modes d’action collective ?

JEUDI 5 OCTOBRE — 14H15

Réparer un monde en miettes

JEUDI 12 OCTOBRE — 14H15

Une nouvelle Europe dans un monde neuf ?

Comment s’inscrire :

– EN LIGNE sur billetterie.meudon.fr

– SUR PLACE au Centre d’art ou à l’espace Robert-Doisneau du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h30 à 18h30

– PAR TÉLÉPHONE au Centre d’art ou à l’espace Robert-Doisneau 01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 du mardi au samedi de 10h30 à 12h30, du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h30 à 18h30

– PAR COURRIER adressé au Centre d’art en joignant un chèque à l’ordre du Trésor public et ce bulletin complété, à l’adresse suivante :

Centre d’art, 15 bd des Nations-Unies, 92190 Meudon

– PAR MAIL à l’Université Auguste-Rodin à uar@mairie-meudon.fr

Espaces culturels du potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 66 68 90 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 65 50 »}, {« type »: « email », « value »: « uar@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.meudon.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/catalogue_abonnement?lng=1&filtre=true&categorie=CYCLES_CONFERENCES »}, {« link »: « https://sorties.meudon.fr/wp-content/uploads/sites/6/2023/06/flyer_14_20_abonnement_conf_brochure_2023_2024.pdf »}, {« link »: « mailto:uar@mairie-meudon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T14:15:00+02:00 – 2023-10-05T15:45:00+02:00

2023-10-12T14:15:00+02:00 – 2023-10-12T15:45:00+02:00

conférence Potager du Dauphin

Pexels Lara Jameson