Université A. Rodin | La philosophie et le sens de la vie Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon, 3 octobre 2023, Meudon.

Université A. Rodin | La philosophie et le sens de la vie 3 – 17 octobre, les mardis Espaces culturels du potager du Dauphin Cycle 2 de 3 conférences : Tarif plein 13,20€ / Tarif réduit 3€

Par DOMINIQUE VIBRAC, Docteur en histoire de la philosophie

La question posée par Leibniz (1646-1716) « Pourquoi y-a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » semble au coeur de l’interrogation philosophique. Retentit ainsi la question du SENS, dans les deux acceptions du terme : d’une part la signification, d’autre part le but ou la finalité. Aristote ou Descartes suggèrent l’affirmation du sens, au contraire de Camus qui défend l’acceptation de l’absurde, mais comme un défi à surmonter.

En Orient, l’interrogation est déplacée et valorise la vacuité comme espace libéré par la mise à l’écart des solutions opposées ou antagonistes. Enfin, posons autrement la question du sens, au-delà de « sens et non-sens » (Merleau-Ponty) par les voies de l’art, de l’intensification de soi et de la rencontre de l’autre.

MARDI 3 OCTOBRE — 14H15

L’absurde et le mystère. Problématique centrale en Occident

MARDI 10 OCTOBRE — 14H15

Le détour par l’Orient

MARDI 17 OCTOBRE — 14H15

La vie au-delà du sens. De Schopenhauer et Nietzsche à Levinas

Cycle 2 de 3 conférences : Tarif plein 13,20€ / Tarif réduit 3€

Comment s’inscrire :

– EN LIGNE sur billetterie.meudon.fr

– SUR PLACE au Centre d’art ou à l’espace Robert-Doisneau du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h30 à 18h30

– PAR TÉLÉPHONE au Centre d’art ou à l’espace Robert-Doisneau 01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 du mardi au samedi de 10h30 à 12h30, du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h30 à 18h30

– PAR COURRIER adressé au Centre d’art en joignant un chèque à l’ordre du Trésor public et ce bulletin complété, à l’adresse suivante :

Centre d’art, 15 bd des Nations-Unies, 92190 Meudon

– PAR MAIL à l’Université Auguste-Rodin à uar@mairie-meudon.fr

Espaces culturels du potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 66 68 90 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 65 50 »}, {« type »: « email », « value »: « uar@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.meudon.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/catalogue_abonnement?lng=1&filtre=true&categorie=CYCLES_CONFERENCES »}, {« link »: « https://sorties.meudon.fr/wp-content/uploads/sites/6/2023/06/flyer_14_20_abonnement_conf_brochure_2023_2024.pdf »}, {« link »: « mailto:uar@mairie-meudon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T14:15:00+02:00 – 2023-10-03T15:45:00+02:00

2023-10-17T14:15:00+02:00 – 2023-10-17T15:45:00+02:00

conférence Potager du Dauphin

Pexels Tyler Lastovich