Université A. Rodin | En marge des grandes expositions parisiennes 2 octobre – 27 novembre, les lundis Espaces culturels du potager du Dauphin cycle 1 de 7 conférences : Tarif plein 30,80€ / Tarif réduit 7€

Explorons quelques expositions significatives ou aux thématiques complémentaires : informations clés sur les artistes, les courants artistiques et les contextes historiques. Vous en apprendrez plus sur les oeuvres d’art les plus célèbres du monde, et découvrirez des artistes moins connus et des expositions moins médiatisées.

LUNDI 2 OCTOBRE – 14H15

L’argent dans l’art

La Monnaie de Paris

du 30 mars au 24 septembre 2023

Valérie Salessy, conférencière en histoire de l’art

LUNDI 9 OCTOBRE – 14H15

Naples à Paris :

le Louvre invite le musée

de Capodimonte

Musée du Louvre

du 7 juin 2023 au 8 janvier 2024

Géraldine Bretault, conférencière en histoire de l’art diplômée en muséologie

LUNDI 16 OCTOBRE – 14H15

Nicolas de Staël

Musée d’art moderne de Paris

du 15 septembre 2023 au 21 janvier 2024

Valérie Salessy

LUNDI 6 NOVEMBRE – 14H15

Gertrude Stein et Picasso

– L’invention du langage

Musée du Luxembourg

du 13 septembre 2023 au 21 janvier 2024

Valérie Salessy

LUNDI 13 NOVEMBRE – 14H15

Van Gogh à Auvers-sur-Oise.

Les derniers mois

Musée d’Orsay

du 3 octobre 2023 au 28 janvier 2024

Géraldine Bretault

LUNDI 20 NOVEMBRE – 14H15

Julia Margaret Cameron

Jeu de Paume

du 10 octobre 2023 au 28 janvier 2024

Valérie Salessy

LUNDI 27 NOVEMBRE — 14H15

Mode et sport,

d’un podium à l’autre

Musée des Arts décoratifs

du 20 septembre 2023 au 7 avril 2024

Géraldine Bretault

